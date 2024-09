Teens Basket Biella, dalla prima squadra ai giovani: Luciano D'Agostino presenta la nuova stagione VIDEO

“L'obiettivo? Mantenere Biella, città della pallacanestro, ad un certo livello nel basket che conta”. Parola di Luciano D'Agostino, presidente del Teens Basket Biella, che ai nostri microfoni, ha presentato la nuova stagione sportiva 2024/25.

A cominciare dalla prima squadra, che esordirà il prossimo 6 ottobre, alle 18, alla PalaPajetta di Biella, nella sfida con il Venegono. “Sarà una nuova esperienza – commenta – La squadra giocherà nella Serie C Nazionale e si confronterà con formazioni lombarde. Sarà un bel test, per questo abbiamo rinforzato il roster, inserendo innesti importanti che si affiancheranno allo nostro zoccolo duro, confermato e mantenuto in vista del campionato”.

Una prima squadra non può fare a meno di un settore giovanile da cui pescare i talenti del domani. “È davvero ottimo il nostro bacino – sottolinea con soddisfazione – Domani (oggi ndr) saremo a Gravellona Toce per l'accesso alla C Gold, l'Omegna sarà il nostro avversario. Inoltre, avremo 8 squadre, affiancate da uno staff tecnico di ottimo livello, composto da allenatori biellesi dotati di grande esperienza e pronti a dar fiducia ai ragazzi”.

Oltre allo sport agonistico, il Teens Basket è anche territorio ed educazione. “Prosegue ed è in crescita il progetto 'Alfa, Beta, Basket', che promuove l'attività motoria nelle scuole primarie della provincia. Partito da Biella, si è esteso nei paesi del circondario. Ne siamo orgogliosi”.