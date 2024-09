Terza amichevole pre-campionato per la serie C targata ZST, prima amichevole a casa al PalaPajetta giovedì 26 settembre alle ore 21:00 contro Rices Vercelli.

Partita che si è conclusa 100 a 71 per la serie c Teens Basket Biella con uno spettacolare canestro di Khadim Fall, primo importante innesto del Teens Basket Biella per la stagione 2024-2025.