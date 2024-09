Pinzano e Turati si aggiudicano il Trofeo Italiano Rally 2024 FOTO

E' arrivata l'ufficialità: Corrado Pinzano e il suo navigatore Mauro Turati si sono aggiudicati il Trofeo Italiano Rally 2024. Una prima volta per il campionissimo biellese Pinzano, da tre anni alla ricerca del titolo.

Al 41° Rally Città di Bassano sabato 21 settembre, penultima gara del Trofeo Italiano Rally, la Skoda Fabia RS Rally2 numero 1 sulla quale viaggiava l’equipaggio Giuseppe Testa e Gino Abatecola che ha tagliato per prima il traguardo, è risultata essere di 6 kg più leggera, permettendo dunque al campione biellese con il 2° posto ottenuto ed a seguito della penalità di 10 punti comminata a Giuseppe Testa, di conquistare matematicamente il TIR con una tappa d’anticipo, prima della finale di Como a coefficiente 1,5.

"E' la prima volta che lo vinco dopo tre anni che tentavo l'impresa", commenta il pilota biellese affiancato da due anni dal navigatore Turati che quest'anno conta una vittoria, tre secondi posti e un quarto, oltre che un ritiro al Rally della Lana in casa a luglio, in seguito a un problema tecnico.

"Ringrazio il team PA Racing - prosegue Pinzano - la scuderia New Driver’s Team, il mio navigatore e il coach Mario Tirolese. La mia famiglia che asseconda la mia passione. ", commenta Pinzano. "Tutte le ultime volte mi dico che è l'ultima - conclude il pilota biellese - . Non sono più giovane come una volta e questo è uno sport pericoloso. Non escludo che magari potreste vedermi in pista, ma per ora penso al 10 novembre alla Coppa Italia e poi si vedrà".