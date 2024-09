Ancora incidenti stradali a Biella, scontri auto-moto: due feriti

Avrebbe riportato ferite da codice giallo il giovane che, nel primo pomeriggio di ieri, 23 settembre, è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

È successo in via Milano, a Biella, dove si è verificato lo scontro tra il motociclo e l'auto condotta da una donna di 58 anni. La dinamica è in fase di accertamento da parte degli agenti di Polizia Locale, giunti sul posto assieme ai sanitari del 118.

Un sinistro analogo è avvenuto la mattina, in via Piave, con un altro motociclista rimasto ferito nell'impatto con un veicolo.