Biella, Paolo Bisi e Luigi Rocca sono i re del tennistavolo

Il Biella Forum ha ospitato un intenso fine settimana, dedicato ai tornei nazionali maschili di seconda e terza categoria, organizzati dalla Federazione Italiana Tennistavolo, con il patrocinio del Comune di Biella e della Regione Piemonte. In seconda categoria ha conquistato il successo la testa di serie n. 2 Paolo Bisi (Tennistavolo Marco Polo), battendo in finale per 3-0 (11-4, 11-5, 11-8) il n. 24 Alberto Margarone (Tennistavolo Enjoy).

Il modenese è partito lanciato (5-1) e dal 5-2 è volato a otto set-point (10-2), chiudendo al terzo. Nel secondo parziale, dopo un iniziale equilibrio (4-4), ancora lui si è procurato sei palle set (10-4) e alla seconda è stato efficace. La terza frazione è stata la più combattuta e dal 7-7 Bisi è salito sul 9-7 e sul 10-8, tagliando il traguardo al primo match-point. Molto emozionanti le due semifinali, nelle quali Bisi si è imposto per 3-1 (11-13, 11-6, 11-4, 13-11) sul n. 11 Matteo Fantoni (Milano Sport Tennistavolo), dopo aver annullato nel quarto parziale tre set-point (7-10) per andare alla “bella” e aver sfruttato il suo secondo match-point, e Margarone ha eliminato il nigeriano Orok Etim (King Pong) per 3-2 (11-5, 8-11, 11-8, 9-11, 11-6), rimontando nel quinto set da 0-6 con un break di 11-0. Bisi ha prevalso negli ottavi per 3-0 (11-8, 11-2, 11-6) sul n. 5 Mattias Mongiusti (Tennistavolo Santa Tecla Nulvi) e per 3-2 (11-4, 11-13, 4-11, 11-3, 15-13) sul n. 7 Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari) e Margarone, che è partito dai sedicesimi, ha avuto la meglio per 3-1 (11-5, 12-14, 11-9, 11-6) sul nigeriano Azeez Solanke (Milano Sport Tennistavolo), n. 8, per 3-1 (11-8, 11-9, 6-11, 11-7) sul moldavo Vitali Deleraico (Tennistavolo Vigevano Sport), n. 22, e per 3-1 (12-10, 11-6, 3-11, 11-5) sul n. 1 Simone Spinicchia (New Tennistavolo Pieve Emanuele).

La gara di terza categoria ha fatto sorridere il n. 3 del seeding Luigi Rocca (AICS Sestese Tennistavolo), che in finale ha superato per 3-1 (11-8, 11-5, 9-11, 11-8) il n. 12 Leonardo Cerofolini (CIATT Firenze). Il catanzarese portacolori toscano dal 3-1 è stato raggiunto (3-3), è tornato in testa (5-3) e dal 5-4 ha conquistato sei punti consecutivi. Nel secondo parziale ha sprintato sul 5-1, è stato recuperato (5-4) e ha incrementato nuovamente il margine (9-4). Sul 10-5 ha sfruttato il secondo set-point. Rocca ha insistito (4-0), dal 5-1 è stato appaiato (5-5), ha spinto sul 9-5 e ha subìto un break di 6-0, che ha riaperto la partita a favore di Cerofolini. Il favorito nella quarta frazione si è ripreso (4-0), è stato rimontato (6-6), ha riallungato sul 9-6, si è ritrovato il rivale in scia (9-8) e ha messo in carniere gli ultimi due punti, ottenendo meritatamente la vittoria e condividendo gli applausi con il suo degno avversario dell’atto conclusivo.

Le due semifinali sono state molto combattute e hanno visto i successi di Rocca per 3-1 (11-3, 9-11, 11-8, 15-13) sul n. 7 Oliver Mankowski (Villaggio Tennistavolo Lucca) e di Cerofolini per 3-2 (11-4, 9-11, 11-6, 7-11, 11-7) sul n. 24 Michele Palladino (Tennistavolo Torre del Greco). Precedentemente Rocca ha prevalso nei sedicesimi per 3-0 (11-9, 11-8, 13-11) sul n. 16 Marcello Cardea (Tennistavolo Enjoy), negli ottavi per 3-0 (11-8, 18-16, 11-9) sul n. 19 Gabriele Barchiesi (UPR Montemarciano) e nei quarti per 3-1 (11-4, 9-11, 11-7, 11-7) sul n. 50 Luca Palmarucci (CUS Torino). Cerofolini ha avuto la meglio per 3-0 (11-9, 11-7, 11-6) sul n. 22 Raffaele Guastafierro (Tennistavolo Torre del Greco), per 3-2 (11-5, 16-14, 13-15, 8-11, 13-11) sul n. 5 Filippo Marchese (Tennistavolo Marco Polo) e per 3-2 (11-6, 11-6, 10-12, 8-11, 11-6) sul n. 23 Matteo Pecchi (Tennistavolo Reggio Emilia). Sul fronte biellese in seconda categoria Simone Cagna (Muravera Tennistavolo) ha raggiunto il tabellone ed è stato eliminato nei sedicesimi, mentre Vincenzo Carmona (Muravera Tennistavolo) è uscito nel girone per il quoziente set. In terza categoria Matteo Passaro (Tennistavolo Biella) ha trovato disco rosso nel girone. Nella classifica per società ha primeggiato il Tennistavolo Marco Polo con 30 punti, davanti all’AICS Sestese Tennistavolo (28) e al Tennistavolo Enjoy (28). I podi sono stati premiati dal consigliere comunale di Biella Riccardo Leonesi.

«Siamo felici - commenta il presidente della FITeT Renato Di Napoli - di essere tornati a Biella e ancora una volta questa manifestazione ci ha riempito di soddisfazione. Sono stati due giorni di partite emozionanti e gli atleti, i tecnici e gli altri addetti ai lavori ancora una volta si sono trovati a casa al Biella Forum. Questi tornei nazionali hanno proseguito la proficua collaborazione che da anni esiste con il Comune di Biella e con la Regione Piemonte. Un rapporto che è destinato ad andare avanti e che certamente ci riporterà in futuro in questa città, che è abituata ad apprezzare il tennistavolo, grazie all'attività e ai risultati raggiunti dalle società del territorio, e ci continua a dimostrare di amarlo».

L’assessore allo sport del comune di Biella, Giacomo Moscarola, dichiara: “Si è svolto un weekend molto intenso, ricco di sano spirito sportivo, che mi conferma la soddisfazione già registrata negli eventi precedenti e mi rende felice della ormai consolidata partnership fra l’amministrazione comunale e la Federazione Italiana Tennistavolo. Ringrazio dunque il presidente Renato di Napoli per l’ottima organizzazione e per l’impegno che dedica alla disciplina tennistavolo ed assicuro, anche per il futuro, la piena disponibilità dell’amministrazione comunale”.