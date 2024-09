Sandigliano: La festa è autorizzata ma i residenti non sopportano la musica e chiamano i Carabinieri

Era autorizzata ed era ancora nel limite orario consentito la festa dei giovani di fine estate di venerdì sera a Sandigliano ma i residenti non hanno tollerato il volume, che a loro dire era troppo alto, e la confusione generata dai partecipanti, circa 600 ragazzi, ed hanno fatto intervenire i Carabinieri. I militari giunti sul posto hanno confermato la regolarità dell'evento e non hanno rilevato nessuna violazione ma, a causa dell'atteggiamento veemente dei richiedenti hanno ritenuto per sicurezza di presidiare il luogo sino alla fine dell'evento. Nessun reato è stato ravvisato.