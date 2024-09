Dalle parole alle mani, lite furente a Biella per un posto in coda allo sportello (foto di repertorio)

È stato necessario l'intervento dei Carabinieri per riportare alla calma due donne impegnate in un acceso litigio. È successo ieri, 19 settembre, in un ufficio aperto al pubblico di Biella.

Dalle prime ricostruzioni, la discussione sarebbe presto degenerata, con le due venute alle mani sotto lo sguardo attonito dei presenti. La causa sarebbe da attribuire ad un posto occupato in coda per lo sportello.

All'arrivo dei militari dell'Arma, entrambe sono state informate delle rispettive facoltà di legge. Inoltre, sembra che abbiano riportato anche alcune lievi escoriazioni.