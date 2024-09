Via Cottolengo, i residenti: "Chiudete l'ex hotel Coggiola, basta migranti, abbiamo paura"

"Alle 6 del mattino mi alzo per andare a lavorare, ma non vi dico come è dura visto che di notte non chiudo quasi occhio, e come me altre persone sono nella mia situazione". E' lo sfogo di un'abitante di via Cottolengo, di una residente dello stesso palazzo dove sono accolti i migranti ormai dal 2017.

L'anno passato, in ottobre, gli stessi abitanti avevano fatto una petizione attraverso la quale chiedevano di chiudere l'hotel ai migranti, ed erano poi stati anche ascoltati in Prefettura, ma da allora nulla è cambiato. E ora chiedono un nuovo incontro al Sindaco e alla Prefettura.

"Questa gente alla mattina dorme, non parliamo nel fine settimana che si alzano tranquillamente alle 10 - si sfogano i residenti - . E di notte fanno di tutto. Ascoltano la musica a volume altissimo, gridano, urlano e litigano tra di loro e se ti sbagli a dirgli qualche cosa ti rispondono anche male e ti insultano. La figlia di una nostra amica che abita qui vicino è rientrata di notte, loro erano lì fuori, lei è scappata dentro al portone perchè aveva paura, e loro si sono diretti dalla sua amica in auto che l'aveva accompagnata e hanno iniziato a fare muovere la macchina...lei si è chiusa dentro, ma non è stata una bella situazione".

"Chiediamo solo di poter vivere la nostra vita dove abbiamo scelto di abitare - continuano - , anche perchè se volessimo vendere chi verrebbe ad acquistare qui? Senza contare poi che fanno la doccia nudi, sporcano ovunque, c'è immondizia nel cortile, urinano liberamente e stendono ovunque. Lungo il marciapiede è uno schifo. Se passi di notte sono tutti lì in bella vista. E' uno schifo. Abbiamo paura. Molti di noi viaggiano con lo spray al peperoncino nella borsa. Ma perchè non gli fanno fare qualcosa? Se devono restare qui che siano civilizzati, che li mettano a lavorare. Chiediamo solo di poter vivere sereni dove abbiamo la nostra casa".