Addio a Christian Argurio, il direttore sportivo del Novara FC: un uomo straordinario

Con grande dolore e commozione, il Novara Football Club ha annunciato la scomparsa del suo direttore sportivo, Christian Argurio."È con un dolore straziante che Novara Football Club comunica la perdita del nostro direttore sportivo Christian Argurio", si legge nel comunicato ufficiale della società.

Christian Argurio, 52 anni, era stato colpito da un infarto martedì 17 settembre. Le sue condizioni erano apparse subito critiche e, dopo essere stato immediatamente ricoverato in rianimazione presso l'ospedale Maggiore di Novara, purtroppo non ce l'ha fatta.

"Dopo il grave malore che lo ha colpito martedì, oggi ci ha lasciato presso l'ospedale Maggiore di Novara. La nostra società è profondamente devastata per questa improvvisa e immensa perdita. Era una persona speciale, un amico per tutti e una guida per il club, sempre disponibile con la sua gentilezza e professionalità. La sua straordinaria umanità, unita a una profonda competenza nel mondo del calcio, resteranno per sempre nel nostro cuore. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo alla compagna Roberta, al figlio e a tutta la sua famiglia", recita il messaggio della società.

Argurio era approdato al Novara lo scorso 27 febbraio, con un contratto che lo legava alla squadra fino al 30 giugno 2025. Prima di ritornare in Italia, aveva lavorato come dirigente dell'area tecnica per l'NK Istra 1961, squadra di punta della serie A croata, a Pola. La sua carriera, iniziata come team manager e scout al Football Club Messina Peloro, è stata un continuo crescendo, grazie alle sue capacità e alla sua passione per il calcio, che lo hanno reso una figura di rilievo nel panorama calcistico.