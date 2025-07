Due furti in pochi giorni a Biella, 5 persone scoperte grazie alle telecamere

La Polizia Locale di Biella questa settimana ha individuato e denunciato cinque soggetti di nazionalità italiana per due furti avvenuti nelle giornate del 10 e del 14 luglio.

Il primo furto è avvenuto in Piazza Martiri della Libertà dove un soggetto insieme ad altri due complici aprivano la portiera di un veicolo in sosta e rubavano alcuni oggetti all’interno dell’abitacolo.

Nel secondo caso, invece, il furto è avvenuto in data 14 luglio e si è perpetrato nei pressi del comune di Biella, oggetto del furto una bicicletta. Entrambi i furti sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza comunale, fondamentali per la ricostruzione dei fatti e per l’identificazione dei soggetti, già noti agli agenti del comando di Polizia Locale.

Gli oggetti rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari che precedentemente avevano sporto querela, mentre gli autori di entrambi i furti sono stati prima identificati e successivamente deferiti all’Autorità Giudiziaria.

L'assessore della Polizia Locale Giacomo Moscarola ha ringraziato gli agenti per l’impegno messo in campo e per la rapida individuazione dei responsabili dei furti.