Frontale a Castelletto Cervo: due persone in ospedale FOTO

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 28 luglio, nei pressi del guado a Castelletto Cervo in via per Mottalciata. Due automobili si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone, che sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non sembrerebbero gravi.

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri, impegnate nei rilievi del sinistro e nella gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.