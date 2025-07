Biella, alcune famiglie segnalano: “Si intervenga con urgenza al Parco Arequipa per giostre rotte” FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

“A seguito di svariate comunicazioni, l'ultima inviata alcuni giorni fa al comune di Biella, richiediamo con urgenza un intervento immediato di manutenzione presso il parco dell'area Arequipa (giardini carote), situato in via Addis Abeba, in quanto divenuto molto pericoloso.

Come si può vedere dalle fotografie in allegato, alcune giostre necessitano di tempestiva riparazione per evitare che qualche bambino possa seriamente farsi male. Essendo un'area frequentata da famiglie, sarebbe auspicabile che la situazione venga riportata alla normalità così da garantire la sicurezza dei più piccoli.

Inoltre, l'intervento andrebbe effettuato senza precludere la possibilità alle famiglie di frequentare l'area, ossia nelle ore con minor frequenza”.