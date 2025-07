Rapina al bancomat a Chiavazza: minacciato con un'arma, i malviventi fuggono con il denaro

Paura nella serata di venerdì 25 luglio in piazza XXV Aprile, a Chiavazza, dove un uomo è stato vittima di una rapina mentre stava prelevando denaro dal bancomat di una filiale di una banca.

Al momento la Questura sta procedendo con le indagini del caso. Secondo quanto ricostruito, sembra la vittima sia stata avvicinata da due individui. Uno dei due gli avrebbe puntato un’arma alla schiena, intimandogli di consegnare immediatamente il denaro appena prelevato. Sotto la minaccia, l’uomo ha consegnato i contanti. I due malviventi si sono poi dileguati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Nella giornata di ieri, alcuni agenti delle forze dell’ordine si sono recati sul posto per effettuare un sopralluogo. Durante i rilievi, sono stati ritrovati a terra alcuni bossoli, risultati poi essere a salve. Questo dettaglio fa pensare che l’arma utilizzata nella rapina possa non essere stata reale, ma l’effetto intimidatorio è stato comunque sufficiente a mettere la vittima in una condizione di totale vulnerabilità.

Le indagini sono attualmente in corso. Le autorità stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.