Buona la prima per la ritmica di Pietro Micca, i risultati della Summer Gymnastic Cup 2024

Parte col piede giusto la stagione della ritmica Pietro Micca con una prima gara internazionale dove arrivano da subito risultati di peso. Nel weekend del 7-8 settembre a Bollate la A.S.D. Gymnasium 97 ha organizzato la Summer Gymnastic Cup 2024 dove le giovani atlete biellesi hanno già iniziato a testare i loro esercizi nei livelli A e B pensati appositamente per questa competizione.

Proprio nel livello B categoria A3 (ginnaste nate nel 2013), Elisabetta Micheletti, mette in pedana tutte le sue qualità ottenendo un ottimo terzo posto alle clavette e un sesto posto del corpo libero. Nella stessa categoria anche Noemi Pasquadibisceglie si è ben comportata ottenendo due quarti posti a nastro e corpo libero. Brilla la stella di Bianca Vezzoli, classe 2012, che con grande determinazione si mette al collo una straordinaria medaglia d’oro alla palla, alla quale aggiunge un quarto posto a corpo libero.

Nonostante sia la più piccola delle ginnaste Pietro Micca in gara, Sara Caldera categoria A1, gareggia con la grinta di una leonessa e porta a casa un terzo posto al cerchio e un sesto posto al corpo libero. Nella giornata di domenica tutte le competizioni di livello A, dove Letizia Meirone, classe 2009, ottiene il sesto posto al cerchio e il nono al nastro, dimostrando che il lavoro fatto durante l’estate sta andando nella giusta direzione.

Anche Margherita Nelva, di un anno più grande, offre una prestazione solida con un quarto posto al nastro e un ottavo posto alle clavette. Buone prestazioni dunque per le ginnaste e soddisfazione delle tecniche che sfruttano questa competizione come banco di prova per le gare Gold e Silver federali, che occuperanno il semestre autunnale.