Biella Rugby, occasione storica: si gioca il turno di barrage per l’accesso alla Coppa Italia

Sabato 21 settembre, alle ore 14.30 allo Stadio del Rugby di Biella, i gialloverdi giocheranno, per la prima volta nella storia del club, il turno di barrage per l’accesso alla Coppa Italia. Biella Rugby vs Mogliano il cartello.

Serie A Gruppo 1 la prima, Serie A Elite la seconda. Leo Braga, Daniele Grosso e Francesco Mondin giocheranno contro Leo Sarto, Edo Padovani, Giovanni Pettinelli e Marco Lazzaroni, solo per citare alcuni degli atleti che siamo abituati a vedere con la maglia azzurra della Nazionale maggiore. Davide contro Golia sulla carta, ma il confronto d’eccezione rende l’occasione ghiotta per ‘dimostrare’ e coach Alberto Benettin lo spiega bene: “Sarà una partita storica per il Biella Rugby. Ci troveremo di fronte un avversario davvero molto forte, ma questo ci rende elettrizzati e carichi. Sarà l’occasione per un confronto con una squadra di altissimo livello, ma ho già detto ai ragazzi che dovremo contraddistinguerci per il nostro modo di giocare, quindi: paura di nessuno e provare ad imporci sia dal punto di vista difensivo che a palla in mano. Siamo consapevoli che ci troveremo a giocare la partita più difficile dell’anno, ma zero pressione e tanta voglia di dimostrare il nostro valore sul campo. Il nostro campo. Cosa dire di Mogliano? Sono una bella squadra, composta da giocatori di esperienza, molti con diversi caps e tanti giovani che alla Nazionale maggiore ci arriveranno presto perché già adesso frequentano quella Under 20. Una squadra che punta ai playoff di Seria A Elite, direi che questo basta per farci un’idea chiara degli avversari che andremo ad affrontare, ma siamo pronti. Non ho pensato a formazioni particolari, ma l’obbligo di inserire in lista sei under 2002 mi permetterà di dare spazio ai nostri ragazzi che già alla prima uscita mi hanno regalato grandi soddisfazioni”.

Tra le fila avversarie, la possibilità di vedere schierato un ex giocatore gialloverde: Christian Sangiorgi, ora di stanza a Mogliano. Una grande occasione per gli appassionati di rugby per vedere all’opera una squadra di altissimo livello e i propri beniamini di sempre in un confronto difficile, ma entusiasmante. Al termine della partita, Terzo Tempo allargato a tutti i presenti che potranno gustare un ottimo piatto di pasta accompagnato da una deliziosa pinta di birra ad un prezzo speciale.