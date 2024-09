Ceramiche Refin: innovazione e tradizione nel mondo delle superfici in grès porcellanato

Le collezioni in grès porcellanato che figurano nella prestigiosa selezione di Ceramiche Refin, interamente Made in Italy ed ecosostenibili, rappresentano l'eccellenza di un design raffinato, elegante e intramontabile. Pensate per valorizzare qualsiasi ambiente, sia esso indoor o outdoor, residenziale o commerciale, le creazioni dell'azienda si distinguono per la straordinaria cura nei dettagli. Ispirandosi al fascino di diversi materiali naturali, offrono soluzioni versatili e di grande impatto estetico.

Made in Italy ed ecosostenibilità: valori chiave per l’azienda

Ceramiche Refin, attiva nel settore sin dal 1962 e parte del celebre Gruppo Concorde, si fonda su diversi valori chiave. Il Made in Italy, innanzitutto, costituisce un caposaldo della visione aziendale. Non è inteso come una semplice questione di stile, ma rappresenta un vero e proprio modello produttivo, capace di unire storia, cultura ed etica del lavoro.

La filosofia green, invece, si manifesta chiaramente nell'impegno per la tutela dell'ambiente e la conservazione delle risorse naturali, considerate un bene prezioso da preservare per le generazioni future.

Collezioni raffinate e innovative, espressione dell’eccellenza italiana

Entrando nei dettagli delle collezioni realizzate da Ceramiche Refin s’incontra CERA, un autentico racconto multisensoriale. Ricrea, infatti, ciò che avviene alla cera durante il processo di fusione e cristallizzazione. La superficie si distingue per l'incredibile tridimensionalità e per la ricchezza di dettagli. La versione Cera Scaglie, in più, aggiunge un affascinante intreccio di percezioni.

Per chi desidera una linea più classica, l'ideale è PRESTIGIO, un grès porcellanato effetto marmo che reinterpreta con un tocco moderno le più pregiate varianti provenienti da cave italiane ed europee, disponibili in cinque sfumature di bianco. Grafiche inedite, finiture rinnovate e formati extra large amplificano le potenzialità progettuali della materia.

Intensa e dal carattere deciso è HALO, linea di rivestimenti ad effetto mattoncino. Le superfici alternano aloni chiari e scuri, morbidi rilievi e volute irregolarità, perfetti per sottolineare gli elementi d’arredo e i volumi architettonici in ambito residenziale e commerciale.

La collezione BEAT, un gres porcellanato effetto pietra d’ispirazione minerale, cattura l’essenza della natura ancestrale. Coniuga tracce naturali e segni grafici su una base equilibrata, mediante sofisticati passaggi cromatici. È declinata in quattro formati e cinque tonalità (Almond, Grey, Beige, Mud e White), per offrire versatilità in ogni progetto.

Particolarmente apprezzata dal pubblico è poi TAMASHI, che trae spunto dai legni più puri ed essenziali. È caratterizzata da venature fitte e prive di nodi, e da una palette di colori ampia e raffinata, prerogative che la rendono ideale per rivestimenti e pavimenti contemporanei indoor e outdoor.

Possiamo infine ricordare NAMIB, collezione che trae ispirazione da uno dei deserti più antichi del pianeta, nonché patrimonio UNESCO. Contemporanea e suggestiva, riesce a trasportare lo spettacolo della natura incontaminata fra le mura di casa, accendendo sensazioni di comfort e calore.