Quante scatole per un trasloco: I suggerimenti di una ditta di professionisti

Una delle domande più frequenti che ci si pone quando le persone sono alle prese con i traslochi , riguarda il numero di imballi che necessitano e la risposta che ne consegue, ovviamente differisce in funzione della singola tipologia della mole di mobili e suppellettili da trasportare Tuttavia, grazie all’esperienza di chi si occupa quotidianamente del servizio traslochi, grazie a un sopralluogo preliminare, è possibile avere una stima precisa e qualche consiglio utile per ottimizzare le tempistiche e i lavori.

Una stima media: quante scatole servono davvero per un trasloco?

Per il trasloco di un appartamento medio (60-80 mq), servono generalmente tra le 40 e le 60 scatole. Questo numero varia a seconda delle abitudini del nucleo familiare: chi ha molti libri, vestiti o utensili da cucina potrebbe superare questa media, mentre chi vive da solo o ha uno stile minimalista potrà cavarsela con molto meno.

Ecco una stima di massima in base ai vani dell’abitazione:

Monolocale : 20-30 scatole

Bilocale : 30-50 scatole

Trilocale : 50-70 scatole

Quadrilocale e oltre: 70+ scatole

Trasloco: Come organizzarlo al meglio

Un servizio di trasloco professionale suggerisce sempre di iniziare l’imballaggio almeno due settimane prima della data prevista, iniziando dagli oggetti meno utilizzati. È utile classificare le scatole per ambiente (es. cucina, bagno, camera) e scrivere sempre sopra una breve descrizione del contenuto.

Per un trasloco veloce, è fondamentale prepararsi in anticipo e avere già tutto pronto al momento dell’arrivo della ditta di professionisti che comunque sarà in grado di ottimizzare ogni fase del trasporto.

Il materiale giusto fa la differenza in un trasloco urgente

Non tutte le scatole sono uguali e nel caso si necessiti di effettuare un trasloco urgente, ottimizzato, ben organizzato e veloce, indubbiamente si può suggerire di utilizzare i seguenti imballi:

Scatole di cartone doppio o triplo strato

Scatole con maniglie per il trasporto

Contenitori in plastica per oggetti delicati

Pluriball, carta da imballo e nastro adesivo resistente

Un servizio di traslochi completo può fornire direttamente il materiale da imballaggio, oltre al supporto con lo smontaggio mobili il carico/scarico, il rimontaggio e l'alloggiamento completo anche dei suppellettili presso la nuova casa.

Affidarsi a una ditta di traslochi conviene

Se vuoi evitare stress e brutte sorprese, affidarsi a una ditta di traslochi del settore è sempre la scelta giusta, in quanto chi si occupa da anni di aiutare le persone a trasportare mobili e suppellettili presso la loro nuova abitazione, sa come ottimizzare spazio, tempi e logistica, adattando il servizio alle reali esigenze del cliente.

Infatti, se cerchi un team affidabile per trasportare i tuoi averi presso la tua nuova dimora, allora puoi contare su esperienza, rapidità e attenzione a ogni dettaglio, e sia che si tratti di un trasloco con urgenza nelle vicinanze, oppure di lunga distanza, il risultato sarà sempre efficiente e sicuro.

In conclusione: Quante scatole per un trasloco

Capire quante scatole servono per un trasloco è il primo passo per organizzarsi bene, risparmiare tempo ed effettuare uno spostamento, limitando i carichi di stress. Inoltre con il giusto materiale e l’aiuto di traslocatori professionisti, potrai vivere il trasferimento senza stress e con la certezza che tutto arriverà a destinazione in perfetto ordine.