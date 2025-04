Weekend lunghi, vale la pena andare all’estero per pochi giorni?

Quando si dispone di pochi giorni per una vacanza, molti rinunciano ad allontanarsi, temendo che il tempo a disposizione sia poco e che l’esperienza possa rivelarsi troppo stressante.

A ben guardare, però, le cose stanno diversamente.

Si può scegliere tra diverse destinazioni estere affascinanti e, al tempo stesso, accessibili in poche ore di volo dai principali aeroporti italiani, così da non rinunciare a visitare luoghi nuovi, culture diverse, senza stressarsi con troppe ore di viaggio o disagi da fuso orario. Alcuni esempi?

Il Mar Rosso, celebre per le sue acque limpide e le spettacolari barriere coralline. Località come Sharm el-Sheikh e Hurghada offrono opportunità eccellenti per snorkeling, immersioni e relax su spiagge sabbiose, alternando relax e attività all’aria aperta, come safari in jeep o gite in cammello.

Ci si può spingere anche verso la Giordania, un perfetto mix di storia antica e scenari naturali unici. Petra, una delle sette meraviglie del mondo, offre un'esperienza archeologica straordinaria, ma il deserto del Wadi Rum non è da meno, con le sue formazioni rocciose spettacolari.

Dubai e Abu Dhabi, poi, sono città che fondono modernità e tradizione e possono essere vissute a pieno anche in pochi giorni. La prima è famosa per i suoi grattacieli iconici, come il Burj Khalifa, e per i centri commerciali di lusso. Abu Dhabi, invece, ospita la maestosa Grande Moschea dello Sceicco Zayed e il Louvre Abu Dhabi, con una straordinaria collezione d'arte.

In zona c’è anche l'Oman, con i suoi paesaggi naturali, antichi forti e mercati tradizionali. Muscat, la capitale, offre una combinazione di architettura moderna e storica, con la Grande Moschea del Sultano Qaboos e il Palazzo Al Alam. Le coste omanite sono ideali per il relax e le immersioni, mentre il deserto di Wahiba Sands permette di vivere avventure tra le dune. Altre destinazioni molto interessanti possono spaziare da Israele, con la sua ricca storia e siti di grande importanza religiosa, all’Egitto, con le sue Piramidi e la possibilità di concedersi una straordinaria crociera sul Nilo.

Ancora, la Tunisia, dove perdersi tra le strade della medina di Tunisi e incantarsi tra i corridoi del Museo del Bardo, ma anche abbandonarsi alle spiagge, alla quiete e al divertimento delle Isole Canarie.

Tutte destinazioni, quelle appena elencate, che offrono la possibilità di allontanarsi dal Bel Paese, senza troppe ore di volo, e concentrare in pochi giorni tutto il bello che c’è da vedere, senza rinunciare a relax e riposo.

Certo è che, a prescindere dalla destinazione scelta, è importante anche affidarsi a una compagnia assicurativa valida ed efficiente, per partire più tranquilli.

Seppure il viaggio sia breve e la destinazione estera vicina, accendere una polizza viaggio si rivela sempre una scelta vincente, poichè rischi e contrattempi sono sempre dietro l’angolo.

Imaway, in questo senso, offre molte opzioni di assicurazione viaggio ai turisti, con le sue formule multiviaggio o viaggio di gruppo, perfette per chi si sposta spesso e per pochi giorni.

La prima è ideale per chi organizza di frequente spostamenti all’estero, come in Italia, anche week-end lunghi o al massimo una settimana, perché include le stesse coperture per tutti i viaggi effettuati nel corso di un anno.

Il limite di copertura, infatti, rientra fino a 45 giorni di viaggio, assicurando ogni viaggiatore tutte le eventuali spese da sostenersi in caso di infortunio, malattia, perdita bagagli, furto documenti e persino problemi con la legge.

La formula viaggio di gruppo, tipica di chi si sposta per pochi giorni, ma in gruppi organizzati, copre fino a 20 persone insieme, con includendo le stesse garanzie e per spostamenti fino a 100 giorni.

Optando tra le opzioni disponibili, Smart e Top, si possono personalizzare entrambe le formule con garanzie accessorie perfettamente calate sulle esigenze di tutti i viaggiatori, in modo da viaggiare pienamente tranquilli, in tutte le occasioni.

Non resta allora che attrezzarsi e stilare la propria personale tabella di marcia, in una o più delle destinazione preferite dagli italiani, ideali anche per pochi giorni di viaggio, certi di poter contare su un’assistenza esperta e costante, anche lontani da casa.