Quanto ci mette una concessionaria a consegnare un'auto usata: Quanto passa da immatricolazione a consegna

Solitamente quando si è deciso il modello adatto per l'acquisto di un’auto usata in concessionaria, uno dei dubbi più comuni riguarda proprio i tempi di consegna del nuovo gioiellino che si vuole mettere su strada prima possibile. A differenza del nuovo, che spesso richiede mesi tra ordine e arrivo, presso una concessionaria di auto usate tutte le occasioni sono già disponibili da toccare con mano, quindi in pronta consegna, tuttavia necessita attendere un iter tecnico e burocratico prima che la “quattro ruote” scelta, possa essere guidata dal nuovo proprietario. Ma quanto tempo passa davvero tra l’acquisto e la consegna? E cosa incide sulle tempistiche?

I passaggi da considerare prima della consegna di un'auto usata in concessionaria

Nella maggior parte dei casi, una concessionaria di auto usate in Lombardia o in qualsiasi altra regione d'Italia, di solito effettua tutta una serie di controlli, sia alle parti meccaniche che di carrozzeria e elettroniche, prima di ritirare dal suo fornitore un’occasione e metterla in vendita, oltre ad effettuare alcune operazioni burocratiche dopo la firma del contratto, prima della consegna:

Verifica e tagliando del veicolo: anche se l’auto usata è già pronta, spesso viene eseguito un controllo generale (livelli, freni, pneumatici, batteria) e un tagliando, per garantire al cliente un mezzo sicuro e affidabile.

Pulizia e igienizzazione: la sanificazione degli interni è oggi uno standard, soprattutto in seguito all’esperienza post-pandemia.

Pratiche burocratiche: la parte più delicata riguarda il passaggio di proprietà, l’eventuale radiazione di precedenti targhe e, se necessaria, una nuova immatricolazione.

Assicurazione e bollo: alcune concessionarie di auto usate in Lombardia offrono anche un servizio di assistenza per l’attivazione dell’assicurazione o il pagamento del bollo, se non già incluso.

Quanto tempo ci vuole davvero per mettere su strada un'auto usata?

In media, dalla firma del contratto alla consegna passano tra i 5 e i 10 giorni lavorativi, ma molto dipende dal rivenditore di auto usate al quale ci si rivolge e dai servizi inclusi anche per il post vendita che si intende optare per l'acquisto. Se si tratta di un’auto già pronta all’uso e con tutti i documenti in ordine, la consegna può avvenire anche in 48-72 ore, al contrario, pratiche particolari o richieste del cliente (es. montaggio accessori, duplicato chiavi, nuove targhe) possono allungare i tempi.

Auto usata: chiedere sempre una tempistica chiara sulla consegna

Il suggerimento è quello di chiedere, al momento dell’acquisto dell'auto usata, una stima precisa della consegna e di solito le concessionarie di auto usate più affidabili sono trasparenti su questi aspetti e forniscono aggiornamenti puntuali su ogni fase, evitando attese inutili.

Allora per fare un esempio, è sempre opportuno rivolgersi a rivenditori di auto usate che siano in grado di seguire ogni cliente, passo dopo passo fino alla consegna, con un referente dedicato che gestisce tutto il processo di vendita, dal controllo tecnico alla documentazione.

E' sempre opportuno optare per le Concessionarie di auto usate radicate sul territorio

Scegliere tra le varie opzioni di auto usate in concessionaria è una soluzione intelligente per chi cerca convenienza, sicurezza e tempi rapidi, tuttavia, è bene essere consapevoli che anche un veicolo già disponibile necessita di alcune giornate per la consegna definitiva, affidandosi comunque a una realtà seria che sia presente sul territorio da lungo tempo, con processi organizzati e supporto al cliente rodati da anni, aspetti che fanno davvero la differenza nel ricevere il nuovo acquisto in tempi brevi e senza sorprese.