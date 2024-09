Puliamo il mondo, a Mongrando una giornata a favore dell'ambiente

Anche quest’anno il comune di Mongrando aderisce all’iniziativa “Puliamo il mondo”, giunta alla sua 32esima edizione, la storica campagna di volontariato ambientale organizzata in tutta Italia da Legambiente per ripulire dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade, piazze, sponde di fiumi e spiagge per promuovere l’informazione e la sensibilizzazione sul tema dei rifiuti abbandonati e dispersi in natura e nel contesto urbano.

Tramite questa iniziativa di cittadinanza attiva in difesa dell’ambiente, si restituiscono, grazie alle volontarie e ai volontari, alla comunità luoghi più puliti, accoglienti e anche più inclusivi. La parola d’ordine è: “Un piccolo gesto può fare la differenza”.

L'appuntamento è per sabato 21 settembre. Il ritrovo è in Piazza XXV Aprile (Piazza del Municipio) alle 9, dove verrà offerta dall’amministrazione comunale una gradita e conviviale colazione. Alle 10 partenza per la pulizia del territorio. Il rientro è previsto per le 12.30 circa. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a sabato 28 settembre, alla stessa ora e con lo stesso programma.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 393-9503612 (anche WhatsApp).