Pray in Vetrina, boom di presenze: oltre 10mila persone per l'edizione 2024 (foto di Ermanno Orsi)

Boom di presenze in Valsessera per l'edizione 2024 di Pray in Vetrina. Oltre 10mila persone si sono riversate in paese per assistere ai diversi appuntamenti della rassegna.

Domenica, soprattutto, si è registrato un notevole successo, grazie soprattutto alle performance degli artisti di strada che hanno richiamato un notevole pubblico. “Siamo enormemente soddisfatti – spiega il presidente della Pro Loco Aldo Vellati – Ci contavamo molto su questi numeri. Merito del meteo, che ci ha favorito, e del ricco e variegato programma, molto apprezzato dai visitatori”.

Ieri sera, 16 settembre, si è svolto il gran finale con la premiazione dell'addobbo e della vetrina più belli. In seguito, si è danzato sulle note della Alex Biondi Band, con liscio anni '60, '70 e '80 e latino americano.