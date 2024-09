Non solo mercatini e concerti ma anche spettacoli ed esibizioni di artisti di strada e trampolieri. Questo il programma di Pray in Vetrina, previsto per la giornata odierna, 15 settembre, che ha richiamato in paese un gran numero di visitatori.

Tra loro, è salito sul palco anche Alessandro Moscabalma, performer aerialista e finalista di Tu Si Que Vales 2021. Alle 18, in piazza, sarà protagonista Dj Giacomo Bellafà. Alle 22, al Polivalente, si balla con Dj Set Getfar Fargetta.