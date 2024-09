Musica, divertimento, artisti su strada, cibo e molto altro: arriva Pray in Vetrina

Settembre è alle porte e, come da tradizione, torna l'evento Pray in Vetrina. Da venerdì 13 a lunedì 16 settembre sono in programma 4 giorni di divertimento, musica, spettacoli, buon cibo e molto altro.

A presentare la manifestazione, giunta alla 34° edizione, il presidente della Pro Loco Aldo Vellati: “Dopo alcuni anni di pausa siamo tornati a pensare in grande grazie ad un bel gruppo di lavoro, formato da giovani volonterosi e volontari, che ringraziamo di tutto cuore per l'aiuto e la disponibilità. Ci hanno messo le idee, le proposte per realizzare un ricco e variegato programma. Siamo inoltre orgogliosi di avere la presenza di ospiti illustri nel campo della street art e nella musica”.

Si comincia domani con l'apertura del luna park (a partire dalle 16.30) e del Chiringuito (ore 17), gestito da Pausa Caffè Pray, aperto da venerdì a domenica con eventi e musica dal vivo in piazza Vittime di Bologna. Alle 18, in via Sella 83, avrà luogo l'apertura della mostra fotografica di Raffaella Bordini, con al centro la figura femminile. Sarà permanente fino a lunedì. Alle 19, presso il mercato coperto, aprirà il padiglione gastronomico e di ristorazione “Sapori in Tavola”. Un itinerario gustoso tra le specialità salate e dolci provenienti da Piemonte, Veneto, Umbria e Puglia. Infine, alle 21.30, al Salone Polivalente, si balla con le stelle, con esibizioni della scuola di danza di Andrea Bosonotto. A seguire serata danzante latina con Dj Mike.

Sabato saranno protagonisti gli aperitivi in vetrina con specialità della tradizione locale, in via Sella 152, con orario d'inizio intorno alle 18. Sempre a quell'ora si esibiranno i Cridis, una band emergente formata da amici di lunga data, uniti dalla passione per la musica. Il loro sound è ispirato al villaggio on the road, alla libertà e alla spensieratezza. Un evento organizzato da Al Baret. Diversi gli appuntamenti previsti: in piazza Vittime di Bologna, alle 14.30, si accendono i motori con il Mototour in Valsessera, con partenza intorno alle 16 (organizzato da Pausa Caffè Pray). Il rientro è previsto per le 18, con giochi finali di abilità in moto e premiazioni. Poco prima, alle 17, al monumento ai Caduti, avrà luogo la sfilata delle associazioni della Valsessera, volta a celebrare l'impegno e la passione di queste realtà, sulle note della banda musicale di Romagnano Sesia. Il punto d'arrivo è davanti al Polivalente. Lo stand gastronomico sarà sempre a disposizione (dalle 19) mentre alle 21, in via Sella 250, aprono le porte della Locanda di Nadia, dove il Circolo di Pray Alto proporrà le migliori miacce dolci e salate da gustare ascoltando, ballando e cantando le canzoni suonate dalla Mixobolo Band. Uno spettacolo a 360 gradi che unisce la musica live con il divertimento. Alle 21, suonano la Bandit Band in piazza Vittime di Bologna; alle 21.30, invece, Disco Party “Remember Le Cave” al Polivalente.

Tanti eventi anche domenica 15 settembre: si parte con l'apertura della fiera mercato di Pray in Vetrina (ore 10), con Santa Messa all'Assunta (ore 9.30), esercizi di agility e consigli con l'istruttrice cinofila Marica Regalli al Parco Bau (dalle 10 alle 12.30) e il via della camminata in bianco da 5 chilometri, con partenza dal mercato coperto (ore 10.30). Seguiranno la sfilata della banda musicale di Portula (ore 11) in via Sella e l'apertura dello stand di “Sapori in Tavola” (ore 12) sempre al mercato coperto. Dalle 15 in piazza e in via Sella si terranno spettacoli ed esibizioni di artisti di strada e trampolieri, con attività ludiche rivolte alle famiglie e ai più piccoli. Alle 17, al monumento ai Caduti, si esibirà Alessandro Moscabalma, performer aerialista e finalista di Tu Si Que Vales 2021. Alle 18, in piazza, sarà protagonista Dj Giacomo Bellafà. Alle 22, al Polivalente, si balla con Dj Set Getfar Fargetta.

Gran finale lunedì 16 settembre con la possibilità di assaporare i piatti preparati dai volontari allo stand del mercato coperto. Alle 21,30, è tempo di danzare sulle note della Alex Biondi Band, con liscio anni '60, '70 e '80 latino americano. Nel corso della serata ci sarà la premiazione dell'addobbo e della vetrina più belli.