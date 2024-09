Biella, non può avvicinarsi a casa e aggredisce i Carabinieri

Si trova in carcere il giovane che, nei giorni scorsi, è stato tratto in arresto dai Carabinieri con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

È successo a Biella: stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo non avrebbe accettato l'ordinanza di divieto di avvicinamento all'abitazione familiare e si sarebbe scagliato contro i militari, giunti sul posto proprio per notificargli il provvedimento. Sembra che già qualche settimana prima si fosse reso protagonista di un'analoga situazione.

Assieme al suo avvocato Claudia Botto Steglia, è comparso in aula, nell'udienza di convalida, dove è stata confermata la misura in carcere. Inoltre, è stata fissata l'udienza per il processo per direttissima, prevista il prossimo 25 settembre.