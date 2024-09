Rally & Co al “Rally storico del Grappolo”: fra vittorie e ritiri FOTO

Grande prestazione per l'equipaggio della Rally & Co, composto da Marco Bertinotti e Andrea Rondi, al Rally del Grappolo Storico. Il duo biellese ha conquistato il secondo posto assoluto, a soli 6,1 secondi di distacco da Nucera e Soriani, anch'essi a bordo di una Porsche 911 RS. Nonostante quattro vittorie in prove speciali, due secondi posti e due terzi posti, Bertinotti e Rondi non sono riusciti a portare a casa la vittoria. Come ha dichiarato Marco Bertinotti: “È mancata la ciliegina sulla torta in questa gara tiratissima, soprattutto dopo il ritiro di Franco, che stava conducendo una gara a sé. Abbiamo combattuto fino alla fine con Nucera, che ha comunque vinto meritatamente per soli 6 secondi”.

Nel terzo raggruppamento, Pierluigi Porta e Aldo Gentile, al volante della loro Ford Escort RS 2000, hanno ottenuto una brillante vittoria di classe 2000 e si sono classificati al 33° posto assoluto, migliorando notevolmente le loro prestazioni nelle varie prove speciali. Prestazione di rilievo anche per Stefano Zublena e Alberto Costenaro, che hanno concluso al 39° posto assoluto, trionfando nella classe 1.150 del terzo raggruppamento a bordo della grintosa Fiat 127 gruppo 2.

Purtroppo, ci sono stati anche note dolenti, con i ritiri di Luca Delle Coste e Giuliano Santi nella prima prova speciale, e di Marina Frasson e Masina Palitta, che sono uscite di strada nel terzo tratto cronometrato.