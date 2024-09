“Su Nuraghe Calcio Biella”, pareggia 6-6 l’amichevole con “Oremo NVP”

Si è conclusa col pareggio di 6-6 l’amichevole di “Su Nuraghe Calcio Biella” con “Oremo NVP”, neo formazione che al toponimo del quartiere alle porte occidentali di Biella, associa i nomi di tre cani maremmani “Narco, Vasco e Pablo”, loro fedeli amici pelosi.

Partita combattuta fin dai primi minuti di gioco con l’ “Oremo” subito in vantaggio: atleti giovanissimi e motivati nell’affrontare i “Quattro Mori” della Sardegna biellese, vincitori del campionato provinciale 2024 di calcio a 7. Capitanati da Costanzo Bottone, allenati da Christian Galliera, diretti da Marco Radovicic, i gol degli sfidanti sono opera di Michael Marzolla (3), Giuseppe Chillotti (2), Samuele Vitrano (1).

Per “Su Nuraghe Calcio Biella”, capitanati da Manuel Pizzo, allenati da Andrea Savoi, diretti da Gaspare Carmona e preparati dal massaggiatore Filippo Gugliotta, hanno fatto gol Daniele Leviselli (2) Lorenzo Cremonte (2), Manuel Pizzo (1) e Tommaso Veimaro (1). Gli allenamenti continuano presso il centro sportivo San Biagio, a Biella, in via Fratelli Carlo e Nello Rosselli.

Prossimo appuntamento lunedì 16 settembre, ore 21:00 “Su Nuraghe Calcio Biella” incontrerà un’altra neo formazione, il “P.S.Gennar”, capitanata da Emanuele Napoletano e allenata dal fratello Marco Napoletano.