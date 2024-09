Sostegno, in programma lavori di efficientamento energetico

Anche il Comune di Sostegno ha ricevuto il contributo statale di 50 mila euro per l’efficientamento energetico, che utilizzerà per l’edifico comunale e per quello che ospita poste, medico e sede degli Alpini.

“Quanto al comune – spiega il Sindaco Giuseppe Framorando – all’esterno c’è già una pompa di calore che speriamo di installare prima dell’inverno, perché, per legge, non si può avere sia la pompa che la caldaia a metano. A breve arriverà Enel per piazzare il contatore per la pompa di calore e poi smonteremo la caldaia”.