Dal Tor des Géants al Tor 30, ecco i risultati dei runners biellesi arrivati al traguardo

Eroici. Non trovo un'altra parola per definirli. Tutti: sia chi ha tagliato il traguardo, sia chi non è riuscito a concludere una prova capace di metterne alla prova la tenuta fisica e mentale.

Mi riferisco a tutti i runners biellesi che, nei giorni scorsi, hanno preso parte al Tor des Géants e alla diverse gare del circuito valdostano. Questi i risultati di chi è giunto all'arrivo senza dimenticare le onorevoli prestazioni di coloro che si sono messi alla prova, come il nostro Alfio Rinaldo, unico biellese impegnato nel Tor 450.

Tor des Géants

Nicola Rocchi 37°

Alessandro Scaglia 87°

Chiara Tallia 120°

Claudio Bocchino 131°

Alberto Parolin 133°

Stefano Pezzuolo 222°

Riccardo Girardi 225°

Patrick Pelle 254°

Enrico Correale 345°

Tor 130

Umberto Vineis 44°

Riccardo Eulogio 68°

Luca Pianoforte 121°

Tor 100

Michele Deandreis 9°

Marco Marangone 35°

Emanuele Gianoglio 101°

Gregorio Bertoni 116°

Tor 30

Andrea Mistretta 24°

Davide Borello 38°

Edoardo Mantello 41°

Franco Mosca Balma 61°

Edoardo Tonella 65°

Tommaso Pieri 71°

Federico Bollo 89°

Fabio Civra Dano 105°

Erika Rivotella 111°

Vittorio Mazzia 114°

Federico Ferraro Fogno 129°

Emanuele Cirella 138°

Silvia Marcolin 139°

Bruno Zanacchi 146°

Luca Dalmasso 153°

Fiorenzo Canova 158°

Gabriele Selva 164°

Nicholas Belloca 173°

Marco Canella 175°

Massimo Zammuner 176°

Simone Zorzi 179°

Luigi Emanuele Arione 182°

Andrea Vaudano 184°

Lahrich Mouhcine 203°

Massimo Rimoldi 217°

Cristiano Festa Rovera 219°

Susy Bozzalla 240°

Massimo Bonello 241°

Federico Coda 255°

Antonio Spennacchio 256°

Alessia Pagliara 260°

Alberto Pezzin 263°

Andrea Zanone 284°

Rebecca Oliva 301°

Stefano Bonello 302°

Daniela Pitaccolo 304°

Alessandro Coltro 323°

Angelo Tolisano 358°

Fabio Ranaboldo 374°

Dario Furlanetto 392°

Paolo Magni 393°