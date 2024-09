Passeggiata inclusiva 2024: a Miagliano un evento per tutti.

Le associazioni locali, con la collaborazione del Comune di Miagliano, organizzano una passeggiata inclusiva: un pomeriggio da trascorrere in compagnia, aperto e adatto a tutti.

“Anche per chi, di solito, non può andare in montagna!”

L’evento è previsto per sabato 14 settembre e alle ore 14.30 si terrà il ritrovo presso la sede dell’Associazione Amici della Lana di Miagliano, in via Vittorio Veneto 2. La giornata prevede una passeggiata lungo la roggia, priva di barriere architettoniche e la visita alla mostra “Amici della Lana”. Alle ore 16.30 ci sarà la merenda.