Vigliano, al via il rilascio di 85 carte solidali

Sono in fase di rilascio nel comune di Vigliano Biellese 85 carte solidali: si tratta di carte nominative e prepagate per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità. I beneficiari saranno contattati nei prossimi giorni dagli uffici comunali per il ritiro della lettera – strettamente personale - con il codice di riferimento, che darà diritto al ritiro della carta presso gli uffici postali, preferibilmente prenotando l’appuntamento mediante app o sito di Poste Italiane.

Il beneficio consiste nell'accredito dell’importo di 500 euro, una volta sola per il 2024, che sarà erogato a partire dal mese di settembre; il primo pagamento dovrà avvenire entro il 16 dicembre ed il credito dovrà complessivamente essere utilizzato entro il 28 febbraio 2025.Gli elenchi dei beneficiari della Carta sono stati predisposti dall’INPS sulla base dei criteri definiti dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.