Il CEM di Mottalciata brilla alle Ponyadi di Arezzo con due medaglie di bronzo

Il CEM conquista due medaglie di bronzo alle Ponyadi di Arezzo, la prestigiosa competizione nella quale le regioni e San Marino si sfidano nelle varie manifestazioni equestri. Al via 1225 atleti che si sono divertiti e dati battaglia nelle varie attività del villaggio Fise KEP ITALIA insieme alla mascotte " Toni il Pony " e all'influencer Gabriele Diamanti suddiviso in quattro giornate di agonismo. Dopo le varie selezioni a difendere i colori della rappresentativa Piemontese erano presenti anche quattro portacolori del centro equestre di Mottalciata : Beatrice Casaliggi, Stella Bonifacio, Gioele Bonati e Lorenzo Bellan.

Positivi i risultati Casaliggi terza nella categoria LP60 di salto ostacoli, Terzo posto anche per Bonifacio nella LP70 di salto ostacoli, quarto posto per Bonati nella categoria CNP40 Welcome AB, sfortunato Bellan costretto al ritiro. In virtù di questi piazzamenti la squadra rappresentante il Piemonte si è classificata al quarto posto. Grande la soddisfazione per l'istruttrice Marta Nesci che ha seguito i ragazzi ad Arezzo e per le istruttrici del centro Marilia Vittone e Elisa Basone