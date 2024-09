Biella Corse al Rally del Rubinetto: weekend impegnativo per la scuderia biellese.

Non è stato un weekend facile quello degli equipaggi “Biella Corse” in gara al Rally del Rubinetto e al Trofeo Veglio 4x4. Entrambe le gare infatti, nella giornata di domenica, sono state penalizzate dalla pioggia che ha reso il percorso di gara a dir poco insidioso.

Rally del Rubinetto

Fra gli equipaggi della Scuderia che hanno preso parte al 31° Rally del Rubinetto, il miglior risultato è stato ottenuto da Fabrizio Margaroli e Massimiliano Rolando che, con la loro Skoda Fabia R5 (gruppo RC2N, classe R5/Rally2), si sono piazzati al sesto posto assoluto, di gruppo e di classe: "Speravo meglio - ha commentato al termine il team manager della Scuderia, Alby Negri - comunque sia, Fabrizio è sempre un pilota da top ten, anche quando le condizioni del percorso non sono l'ideale!".

Dopo Margaroli è da segnalare l'ottima gara dei biellesi Enrico Gatto e Martina Decadenti che, con la loro Renault Clio RS Line (gruppo RC5N, classe Rally5), hanno concluso terzi di classe e di gruppo e al 29° posto assoluto: "Non posso proprio lamentarmi - ha detto il pilota al termine - è andato tutto bene e siamo soddisfatti. Il secondo giorno è stato un po' difficile (io sul bagnato non avevo mai guidato!) ma ho tenuto duro e così siamo arrivati in fondo!".

A seguire si sono piazzati il canavesano Elvis Grosso e la biellese Ornella Blanco Malerba, in gara con un'altra Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally2). Hanno terminato la gara tredicesimi di classe, sedicesimi di gruppo e al 36° posto assoluto. "Siamo stati un po' sfortunati - ha spiegato Elvis al termine - perché subito, sulla prima prova speciale, ci siamo beccati un tempo imposto (a causa dell'incidente in cui è incappato chi ci precedeva) veramente alto, che ci ha penalizzato non poco. Non sono infatti riuscito a recuperare e poi, vista la pioggia del giorno dopo, abbiamo deciso di non prendere rischi e arrivare alla fine divertendoci!".

Stessa scelta ha fatto anche Fausto Ingignoli, in gara con Alessandro Rappoldi su di una Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe Rally4/R2). Hanno concluso la gara al 7° posto di classe, sedicesimi di gruppo e trentanovesimi assoluti. "Si poteva fare di più" ha ammesso al termine "ma visto lo sporco sul percorso ho preferito contenere i rischi e arrivare in fondo!". Subito dietro di loro, al 40° posto assoluto, hanno concluso la gara Fabio Talarico e Thomas Trombetta, al via con una Peugeot 208 VTI (gruppo RC4N, classe Rally4/R2). Hanno terminato ottavi di classe e diciassettesimi di gruppo. Al traguardo finale, secondi di classe, ventisettesimi di gruppo e settantacinquesimi assoluti, sono poi ancora arrivati Sandro Quinto e Monica Mortarino, in gara con una Peugeot 106 Rally (gruppo RC5N, classe A5). Niente da fare, invece, per Luca Colongo e Domenico Saltarella, in gara con una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2), costretti al ritiro a causa di un'uscita di strada.

Per quanto riguarda i navigatori, il miglior risultato è stato ottenuto da Simone Bottega che era in gara con Silvano Carmellino su di una Lancia Delta HF (gruppo RC2N, classe A8). Hanno infatti terminato la gara secondi di classe, quindicesimi di gruppo e trentaquattresimi assoluti.

Tiziano Pieri, invece, che ha gareggiato in coppia con il pilota Giuseppe Totino su di una Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally3), è giunto al traguardo settimo di classe, venticinquesimo di gruppo e al 55° posto assoluto. "Totino era al debutto ma è stato bravo ed è andato tutto bene. Anche se la giornata di domenica non è stata facile. Abbiamo portato la macchina al traguardo intatta, senza una riga e ci siamo anche divertiti. Non potevamo chiedere di più!".

Trofeo Veglio 4x4

Buoni piazzamenti per i “Biella Corse” in gara al 38° Trofeo Veglio 4x4, prova conclusiva del Campionato Italiano Velocità Fuoristrada by F.I.F. che si è disputata sabato 7 e domenica 8 nel tradizionale tracciato dell’Autodromo Bernardo Seletto di Veglio (Biella).

Il miglior risultato è stato ottenuto dal giovane Manuel Pè che, con il suo Suzuki Samurai (gruppo A, classe A1), si è piazzato al 16° posto assoluto, sesto di gruppo e quinto di classe. "La gara è stata durissima" ha commentato il pilota al termine "il terreno era non solo bagnato ma scivolosissimo! In quelle condizioni non ho fatto “tempi belli” ma "numeri da circo" quelli si! Comunque, nonostante quelle condizioni e un paio di rotture (riparate dai meccanici in tempo record!), sono riuscito a fare tutte le manche e arrivare in fondo!".

Niente da fare, invece per l'altro Suzuki Samurai 1.3 (gruppo A, classe A1) "Biella Corse", portato in gara da Luca Prina e Simonluca Pelliccioli. "Non è andata bene" hanno commentato al termine; "sabato, nella seconda prova, ci siamo rovesciati sul muraglione e ci siamo quindi ritirati. Sarà per la prossima!".

Buona la gara di Luca Pieri, al via con Andrea Pizzato su di un Suzuki Vitara con motore Cosworth (gruppo B, classe B1). Hanno chiuso all'11° posto assoluto, quinti di gruppo e terzi di classe. Questo il commento finale del navigatore: "sabato siamo andati molto molto forte (a fine giornata eravamo sesti assoluti e primi di gruppo!). Domenica però, un po' per la pioggia, un po' per la rottura del semiasse destro, siamo finiti in tredicesima posizione. Poi abbiamo ancora recuperato qualcosa. Per quanto riguarda il mio esordio, voglio dire che è stato positivo e divertentissimo! Ringrazio ancora il mio pilota per avermi fatto fare questa bella esperienza".

E ora qualche notizia sui numerosi navigatori in gara questo fine settimana.

Rally 1000 Miglia

Al 47° Rally 1000 Miglia di Brescia, gara valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e per la Coppa Rally di Zona 3, saranno ben sei i navigatori Biella Corse al via a fianco di piloti di altra Scuderia.

Il primo a partire sarà Marco Zegna, che dividerà l'abitacolo della Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) numero 32 con il pilota Flavio Brega. Poi, sulla Renault Clio (gruppo RC4N, classe R3) numero 49, entrerà in gara la giovane Jessica Rosa, a fianco del pilota Cristian Grimaldi.

A seguire, Venanzio Aiezza sarà in gara con Giovanni Battista Dello Russo sulla Toyota Yaris GR (gruppo RC3N, classe R1T Naz.4X4) numero 72; Luca Silvi affiancherà Stefano Roncadori sulla Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4) numero 85; Francesca Belli sarà nuovamente in gara con Giacomo Fanetti sulla Renault Clio (gruppo RC4N., classe Rally4) numero 91; e infine Gabriele Meloni affiancherà Paolo Libertini sulla sempre valida Peugeot 205 Rallye (gruppo RC5N, classe A5) numero 159.

La gara si correrà nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 settembre con partenza al Centro Fiera e arrivo nel centrale Piazzale Arnaldo di Brescia.

Rally Appennino Reggiano

Al 43° Appennino Reggiano, rally valido per la Coppa Italia di Zona 5 che si correrà fra sabato 14 e domenica 15 con partenza e arrivo a Castelnovo Ne' Monti (in provincia di Reggio Emilia), gareggerà invece la navigatrice Carlotta Romano. Affiancherà Simone Giovanelli sulla Renault Clio (gruppo RC4N, classe Rally4) numero 30.

Rally del Veneto Storico

Passando alle storiche, al 3° Rally del Veneto Storico, che si correrà nella giornata di sabato 14 settembre con partenza a Badia Calavena e arrivo a Cellore (in provincia di Verona), sarà in gara il navigatore biellese Ilvo Rosso. Affiancherà il pilota Gian Carlo Silverio sulla Peugeot 205 1.9 GTI (gruppo 4/J2, classe A/2000) numero 37.

Rally Il Grappolo Storico