I Tarocchi di Carla Vallata in mostra al Ricetto di Candelo

Dopo il successo estivo della mostra monografica allestita nelle scorse settimane a Rosazza, Carla Vallata ripropone i suoi “Tarocchi” nel contesto del Ricetto di Candelo. L’occasione è la 2° edizione della Fiera della Parola e delle Emozioni che si svolgerà al Ricetto di Candelo il prossimo weekend.

Carla Vallata, artista biellese residente a Valdengo da decenni impegnata a rappresentare la sua creatività in varie forme di arte, dalla pittura alla scultura, presenterà una speciale esposizione dedicata ai Tarocchi da lei rivisitati e dipinti in tavole di grande suggestione. La mostra d’arte sarà allestita in una delle principali rue del ricetto nella giornata di domenica 15 settembre, e sarà la stessa artista che illustrerà gli Arcani dalle 10 del mattino fino alle 19.