Coordinamento di Protezione Civile Territoriale, la cerimonia di consegna delle benemerenze FOTO

Serata di cerimonia di consegna delle benemerenze quella di ieri martedì 10 settembre al Coordinamento di Protezione Civile Territoriale invia Gersen a Biella.

In particolare, a ricevere l'attestato a firma della Regione Piemonte sono stati volontari che si sono distinti per l'impegno profuso in missioni all'estero o in attività territoriali.

A consegnarli è stato il responsabile del coordinamento, Cleto Canova e il suo vice Guido Galassi, alla presenza della madrina Nicoletta Favero, di Cristiano Franceschini e di Amedeo Paraggio in rappresentanza del Comune di Biella.

"L'augurio è che la famiglia dei volontari diventi sempre più importante - ha esordito Canova - , perchè grazie a tutti quelli che continuano a impegnarsi possiamo andare avanti, ma purtroppo sono sempre gli stessi e ci sarebbe necessità di ricambio".

Di seguito l'elenco dei premiati per il loro impegno:

Biadene Elio, Bonadio Ivano, Bruzzese Gianni, Canova Cleto, Cerruti Victor, Daniele Terry, Doria Luca, Finotti Denis, Galassi Guido, Gamba Vittorio, Garella Gea, Grossi Roberto, La Cognata Piero, Loffi Gianpiero, Mangano Paolo, Mosca Ettore, Pagliero Barbara, Paletti Enrica, Panza Maria Luisa, Pasteris Luciano, Pastore Erik, Ramella Bruno, Simonetti Guido, Stivala Daniela, Tolosi Lino, Trotta Michele e Vozzi Alessandro.