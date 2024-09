Golf Club Cavaglià, tante sfide sul green: ecco i risultati

Sabato al Golf Club Cavaglià si è giocata la Fringuel Cup by Falegnameria Nunziata gara su 18 buche a squadre di 4 giocatori.Si è giocato con formula Pro-Am modificata (due score su quattro ma a turno chi aveva la pallina colorata dove segnare la buca) e il 1° lordo, con 72 punti, è stato vinto dal team composto da Magnani-Peretti Cucchi-Protti-Bucino. Nel netto al 1° posto con 84 punti Moscone-Trecate Olzer-Finotello-Achenza, seguiti con 78 da Schellino P.-Schellino A.-Perone-Borca e da Stesina-Silva-Ramella-Librasi con 76.

Domenica ha fatto tappa al GC Cavaglià la Golfitaliano Cup By Cantine Santadi Road To Picciolo Golf Resort (18 buche, Stableford 2 categorie) con finale nazionale in Sicilia presso il Pìcciolo Etna Golf Resort & SPAPremiati. 1a categoria: 1° Netto Massimo Marè Cavaglià punti 40, 1° Lordo Rohan Jay Silva Cavaglià 31, 2° Netto Elena Chiodini Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Valter Cesare Crema 38, 1° Lordo Giovanna Magarini Cavaglià 16, 2° Netto Giovanni Greppi Cavaglià 35. 1° Ladies Marilena Guglielmetti Castelconturbia 38. 1° Fabio Auteri Castelconturbia 37.

Domenica 1 settembre il Gc Cavaglià ha ospitato la tappa del Circuito Franke Federgolf Piemonte Liguria (18 buche Stableford, 3 categorie) importante torneo con finale nazionale a ranking che sostiene la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Massimo Stesina Cavaglià 33, 1° Netto Marco Librasi Cavaglià punti 41,2° Netto Mauro Ariel Blanc Cavaglià 40. 2a categoria: 1° Netto Francisco Miguel De Sousa Cavaglià 41, 2° Netto Paolo Bruggiafreddo Mulino Cerrione 39. 3a categoria: 1° Netto Luca Del Soldato Green Club 43, 2° Netto Alessandro Mantelli Cavaglià 41. 1° Ladies Nunzia Todisco Green Club 40. 1° Seniores Stefano Meggiorin Cavaglià 40.

Sabato 31 agosto al Gc Cavaglià si è giocata la prova del circuito giovanile nazionale Trofeo Teodoro Soldati. La gara maschile è stata vinta da Mattia Rosso (Torino) con l’ottimo score di 63 (-5), seguito da Leonardo Russo (Pinerolo – Pragelato) con 66 (-2) e Luigi Gherardi (Asolo) 66 (-2). Nel femminile successo di Francesca Mazzucato (Aosta Brissogne) con 68 seguita da Ginevra Tassoni Teg (Ambrosiano) 70. Tra i pulcini vittorie di Edoardo Mercuri (Castelconturbia) 69 e Matilde Amateis Girasoli con 84. Nel netto primi Edoardo Enrico Frigerio (Bogogno) 61 e Greta Patrizia Borroni (Rovedine) 69. Tra Baby partiti dai tee avanzati a segno Giovanni Fanti con 81 e Tea Sicuro con 91.