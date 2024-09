Crevacuore, inaugurati i nuovi campi sportivi di regione Isola con un occhio al futuro

La festa patronale di Crevacuore dello scorso weekend è stata l'occasione per presentare i nuovi campi sportivi di regione Isola. L'area, infatti, è stata completamente rinnovata, a partire dal campetto di calcio a 5, a cui si uniscono gli spazi ristrutturati dedicati ad altre attività come tennis, basket e pallavolo.

“A questi si aggiunge il nuovo manto erboso del campo da calcio, unito al recente sistema di irrigazione – spiega il sindaco Corrado Garlanda – Non vanno poi dimenticati gli ultimi interventi che hanno visto al centro le tribune e gli spogliatoi. Si tratta di un'opera iniziata con la precedente amministrazione e portata a termine da quella attuale”.

Al taglio del nastro erano presenti molti ragazzi, assieme ai dirigenti sportivi e ai rappresentanti comunali del paese. “È stata una bella giornata, peccato per il maltempo – sottolinea il primo cittadino – Ma altri progetti sono in cantiere: ad esempio la ristrutturazione del nostro bocciodromo, con la possibilità di creare una struttura ricettiva, con bar e ristorante. Dar vita, cioè, ad un polmone verde, interamente dedicato allo sport, in grado di attrarre utenti e visitatori”.