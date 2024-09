La Fiera della Parola e delle Emozioni anima le rue di Ricetto di Candelo

La “Fiera della Parola e delle Emozioni 2024”, seconda edizione, nasce con l’intento sociale di coinvolgere la cittadinanza, le scuole, le associazioni favorendone la crescita culturale. È finalizzata alla sensibilizzazione e promozione della cultura attraverso la lettura di libri, dando spazio soprattutto ad autori emergenti locali biellesi. Un appuntamento incentrato su letture, libri, laboratori per bambini, esposizioni artistiche (arti visive) e momenti di accompagnamento musicale

Inoltre, il progetto ha come scopo quello di avvicinare quel pubblico, giovane e meno giovane, che normalmente non ha confidenza con la lettura, sia romanzi o saggi, e di offrire nuovi spunti a chi, invece, già conosce ed ama la letteratura, con l'intento di apportare un contributo a un’auspicabile riqualificazione culturale. Importante anche il coinvolgimento emotivo con l’intento di “emozionare” il pubblico attraverso le arti visive.

Venerdì 13 settembre, alle 17.30, nella Sala degli Affreschi del Centro Culturale Le Rosminiane, ad aprire la manifestazione, incontro con l'autore Amedeo Leone che presenterà “La privacy al centro”. Interventi del comune di Candelo, dell’associazione Culturalmente e dell’associazione Orizzonti Creativi che presenterà il programma degli eventi del fine settimana.

Sabato 14 settembre, alle 20.30, nella Sala degli Affreschi del Centro Culturale Le Rosminiane il trio chitarristico classico composto da Davide Ellena, Edoardo Tritto e Sara Morrione accompagnerà in un viaggio musicato e narrato dal barocco al romanticismo. Interventi storici a cura di Paola Cantoia.

Domenica 15 settembre dalle ore 10.00 Fiera della Parola e delle Emozioni. L’evento si svolgerà presso l’antico borgo medievale del Ricetto, tra le vie e le cantine, con momenti dedicati a letteratura, poesia, arti visive, laboratori, recitazione, stand espositivi e artisti di strada.

Dalle 10.00 alle 19.30, nella Sala delle Cerimonie, sono previste presentazioni e conferenze: gli autori, in un ordine legato al genere letterario del testo presentato, si avvicenderanno, in una sorta di rassegna letteraria nella quale presenteranno e commenteranno le loro opere dialogando con il presentatore. Saranno presenti autori di romanzi fantasy, gialli e thriller, autobiografici e crescita personale, narrativa e poesia; lungo le rue e nelle cantine saranno allestiti gli stand espositivi di autori, artisti, enti e associazioni. Sarà possibile assistere a letture animate e incontrare gli autori e gli artisti.

A partire dalle 10.10, si svolgeranno i laboratori per bambini e adulti. Per iscriversi ai laboratori è richiesta la prenotazione telefonando al numero WhatsApp 0152535146. Tra le rue saranno esposte le opere artistiche di pittori, pirografisti, scultori. Si potranno apprezzare esibizioni di artisti di strada. Sono previsti workshop e laboratori di arte condivisa, ospiti speciali e molto altro ancora. Si tratta di una vetrina culturale e artistica con più di cinquanta artisti del panorama biellese. Di seguito l’elenco degli autori presenti.

Autori: Stefania Borghesi (La via verso sud), Andrea Cantone (La luce dell’equatore), Michele Carini (La nota di Dio), Gino Carlomagno (Una sola Mamma), Giorgio Fogliano (Sonetti), Luca Foscale (L’equilibrista), Luca Lenzi Cigliuti (Stalking da un oscuro passato), Luciano Finotello (Parole semplici semplici parole), Primo Grecchi (La terza croce), Manuela Labardi (Migranti e non: Il meccanismo del tempo), Artemisia Loro Piana (Actus Contritionis), Nino Nemo (Umiliati), Matteo Nini (Fleboclisi D’amore), Giulio Pavignano (Dieci giorni alla fine), Francesco Pelle (Trilogia dell’uomo Selvatico e della relazioni con i luoghi del Biellese: Liberiamo l’Om Salvej, Nella Caverna dell’Om Salvej, Valentino racconta), Silvia Quartero (Futura), Giacomo Ramella Pralungo (L’angelo custode), Anna Russo (L’antica fonte), Alessia Salvini (Essere e Fare Montessori), Davide Superbo (Poesie in viaggio), Patrizia Umilio (Il quadro rosa), Mara Valsania (Pensieri rosa allo zenzero), Laura Zona (L'anima in cammino. Piccoli racconti di umana evoluzione).

Pirografisti/Pittori/Grafici/Scultori: Nicoletta Feroleto, Luca Lenzi Cigliuti, Luciano Finotello, Primo Grecchi, John Igunma, Yevhen Karpenko, Artemisia Loro Piana, Daniela Marinello, Gloria Meluzzi, Monica Saramin, Cristina Scalabrino Carla Vallata.

Lettori: Mirko Cherchi, Anna Cesa, Margherita Moroni, Pietro Raco, Laura Zona.

Presentatori: Paola Cantoia, Mirko Cherchi, Manuela Labardi, Laura Zona.

Musicisti: Sara Morrione, Mac&Shan, Dwhite.

Ospiti Speciali della Fiera della Parola e delle Emozioni: Mosè Singh, Paolo Roversi e Bea Buozzi.

L’evento realizzato anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e al supporto del Centro Territoriale Volontariato di Biella ETS, si avvale di numerose collaborazioni. Saranno presenti: biblioteca di Candelo, biblioteca di Benna, Polo Bibliotecario di Biella, Banca del tempo, Big Picture Learning, Associazione Centro Documentazioni Ricetti, Centro Pedagogico Bloom Biella, CreativeComics, Culturalmente, Harambee, Mosaico, Nuova Alba, Storie di Piazza, Ti aiuto io, Unpli, UPBeduca, Urban Kintsugi, Zero gravità Villa Cernigliaro per arti e culture.