Comprensivo di Valdengo, gli orari dei primi giorni di scuola

La Segreteria dell'Istituto Comprensivo di Valdengo comunica che la scuola secondaria di 1° grado di Valdengo inizierà mercoledì 11 settembre 2024 con l'orario definitivo comprensivo di mensa.



Per le scuole primarie di Valdengo e Quaregna è previsto, per le giornate di mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 settembre, lo svolgimento delle lezioni esclusivamente in orario antimeridiano con termine alle ore 12,30, senza mensa e senza rientri nel pomeriggio.



Le scuole d'infanzia di Cerreto e Quaregna da mercoledì 11 settembre a venerdì 13 settembre inizieranno alle ore 8 e finiranno alle ore 13 con servizio mensa, mentre da lunedì 16 settembre l'orario sarà quello definitivo dalle ore 8 alle ore 16 con i servizi di mensa e pre-post scuola.