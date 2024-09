Ancora maltempo, domani forti piogge nel Piemonte sud-orientale

Novità sul fronte del maltempo. Ne dà notizia l'Arpa Piemonte: “Il pomeriggio sarà poco o parzialmente nuvoloso sulle pianure piemontesi grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice africana sul bacino del Mediterraneo; il cielo sarà più nuvoloso sui rilievi alpini per la presenza di nubi cumuliformi con rovesci sparsi che si potranno estendere alle zone pianeggianti verso sera. I primi intensi temporali sono previsti in nottata sul golfo Ligure e si estenderanno poi anche all’Appennino piemontese con valori pluviometrici localmente molto forti. Sono previste precipitazioni anche sul resto del Piemonte, deboli o moderate al mattino, in intensificazione nel pomeriggio con forti picchi sul Piemonte orientale".

E aggiunge: "Nella serata di domani l’allontanamento verso est della circolazione depressionaria favorirà il rasserenamento del cielo e l’esaurimento delle precipitazioni a partire dal settore sudoccidentale del Piemonte, in progressiva estensione a tutta la regione nella notte tra domenica e lunedì. Per lunedì sono previste condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con nebbie in pianura nelle ore prima dell’alba. Gli annuvolamenti saranno limitati alle creste di confine comprese tra Alpi Cozie e Lepontine; ci sarà un forte vento da nordovest con condizioni di foehn nelle vallate in successiva estensione alle zone pianeggianti adiacenti”.

In considerazione del quadro previsionale, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico correlato ai fenomeni temporaleschi per domani, per le aree F G H (Cuneese, Astigiano e Alessandrino); i fenomeni più intensi sono attesi a partire da domani e potranno determinare locali allagamenti, caduta alberi e isolati fenomeni di versante.