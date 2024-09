Oliaro Edilizia: il miglior momento per acquistare una stufa!

Quella di Oliaro Edilizia e' una realtà ormai radicata nel territorio biellese, storica e consolidata, che si posiziona tra i rivenditori top del marchio EDILKAMIN, il più importante marchio italiano nel settore del riscaldamento per ambienti.

Giunta alla quarta generazione, Oliaro propone sistemi all'avanguardia per il riscaldamento degli ambienti , tratta la vendita e l'installazione di marchi come EDILKAMIN , DOVRE , LINCAR, EK63 , prodotti italiani e anche scandinavi.

Dopo gli ultimi anni di difficoltà nelle consegne dei materiali, quest'anno finalmente la disponibilità e la consegna degli ordinativi e' tornata in linea con le tempistiche abituali. Giorgio consiglia in ogni caso di anticipare i tempi nell'acquisto per arrivare pronti alla stagione.

Per questo mese di settembre Oliaro Edilizia mantiene la scontistica estiva , con sconti e agevolazioni nei pagamenti , con formule decisamente interessanti per il cliente che può acquistare adesso e iniziare a pagare a stagione invernale avviata.

I prodotti di edilizia Oliaro, sia a legna che a pellet , beneficiano ancora dell'incentivo erogato dal GSE (gestore servizi energetici).

Il "conto termico" e' riservato a chi sceglie di sostituire un vecchio prodotto con uno nuovo , con un incentivo che va dal 40% al 60% , erogato direttamente dall'ente al cliente tramite bonifico pochi mesi dopo aver terminato i lavori di acquisto e installazione.

Da quest'anno inoltre si e' aggiunto un ulteriore incentivo regionale, indirizzato alle sole prime case.