Cossato piange la morte di Enea Ribatto, artista e politico: il ricordo di Marco Abate

La notizia della morte di Enea Ribatto ha gettato nel dolore la comunità di Cossato. Artigiano e artista molto stimato e apprezzato, era noto anche per il suo attivismo in politica.

A ricordarlo, in queste ore, il presidente dell'Auser Marco Abate: “Due anni fa Enea Ribatto era passato a trovarci nella sede di Auser Volontariato Cossato, e aveva voluto iscriversi. Abbiamo avuto modo di parlargli molte volte in questi ultimi due anni, e nonostante alcuni acciacchi che chiaramente hanno reso faticosa l'ultima parte della sua vita, è sempre stato costruttivo e piacevole parlare (soprattutto in dialetto piemontese) e confrontarsi con lui. E' sempre stato una persona culturalmente all'avanguardia, un artista sia nel carattere che nel modo di vivere. Cossato ha ricevuto diverse sue opere che stazionano ancora in alcuni posti nevralgici della città: sicuramente la sua impronta rimarrà nelle menti e nel cuore di chi lo ha conosciuto e le sue opere non lo faranno dimenticare facilmente. Rimarrà di lui anche il suo impegno politico/amministrativo, che nonostante le varie sfaccettature, è sempre stato un impegno costruttivo e lodevole per la nostra Cossato. Buon viaggio Enea, è stato un piacere conoscerti”.