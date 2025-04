Verrone: Scooterista investito sulla SR 230

È stato trasportato in ospedale per accertamenti l’uomo di 52 anni, residente a Verrone, coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18.30 sulla Strada Regionale 230.

Secondo una prima ricostruzione, il 52enne si trovava a bordo della sua Vespa quando è stato investito da un’auto guidata da un uomo di 84 anni residente a Biella. Quest’ultimo avrebbe riferito di essere stato abbagliato dal sole, motivo per cui non si sarebbe accorto della presenza del ciclomotore.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente e il centauro è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per rilevare il sinistro e per gestire il traffico lungo il tratto interessato.