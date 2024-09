È stato trasportato in codice verde al Pronto Soccorso il giovane di 18 anni che, nella mattinata di ieri, 4 settembre, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo alla guida del suo ciclomotore.

È successo intorno alle 11 nel comune di Zumaglia. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Bioglio per gli accertamenti di rito, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al ragazzo, finito in ospedale per le cure del caso.