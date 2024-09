Biella, il nuovo Questore Bucarelli si presenta: “Felice di essere qui, attenzione alta per cittadini e giovani”

“Sono felice di essere a Biella, il mio predecessore mi ha parlato benissimo di questa realtà, specialmente sotto il profilo organizzativo e il rapporto di collaborazione con le istituzioni”. Sono le prime parole del nuovo Questore di Biella, Delia Bucarelli che, nelle scorse ore, si è insediata ufficialmente nel capoluogo laniero raccogliendo l'eredità di Claudio Ciccimarra, nominato a Grosseto.

Non solo: questa mattina, ha incontrato gli organi di stampa locali. “Mi trovo in una provincia laboriosa – sottolinea – L'obiettivo? Avere un rapporto stretto con il cittadino e le associazioni locali e interpretare al meglio il ruolo che ricopro. Un lavoro che mi piace e appassiona, un mestiere che definisco il più bello al mondo”.

E aggiunge: “L'attenzione sarà sempre alta, così come la tempestività degli interventi, assieme all'impiego mirato delle risorse. È importante anche parlare e ascoltare tutti per comprendere appieno le criticità e le diverse problematiche che verranno sottoposte alla nostra attenzione”.

Uguale interesse verrà rivolto ai giovani e agli studenti del territorio: “L'impegno verso di loro sarà altissimo – spiega – Sono un investimento e la loro formazione è imprescindibile. L'unico modo per avvicinarli è conquistarne la fiducia e coinvolgerli in diverse iniziative. A scuola, come in Questura. Un modo per far capire loro chi siamo, cosa facciamo e come agiamo sulla provincia di Biella”.

Originaria di Napoli, 56 anni, madre di due figli, Bucarelli ha frequentato l’Istituto Superiore di Polizia dal 1986. In servizio alla Questura di Genova dal 1991, ha cominciato il proprio percorso professionale come funzionario di turno presso l’Ufficio Volanti. In seguito, è stata vicedirigente della Divisione Amministrativa e Sociale; ha poi diretto il Commissariato di Prè occupandosi del fenomeno delle bande giovanili sud-americane e in seguito il Commissariato di Cornigliano.

Ha diretto anche l’Ufficio Personale e, da Vicecapo di Gabinetto, nel 2011, è stata promossa a Primo Dirigente. Da allora è stata alla guida del Commissariato Centro, assieme all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e all’Ufficio Immigrazione. Inoltre, dal 2018 al 2020, è stata Capo di Gabinetto. Nominata Vicario del Questore di Bergamo, è stata promossa a dirigente superiore nel gennaio 2024.