Anna Bruni, i ricordi del Teatro Popolare di Sordevolo: “La Passione le aveva cambiato la vita”

Riceviamo e pubblichiamo:

“L'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo piange la morte di Anna Bruni. Collaboratrice di molti registi della Passione, Anna aveva iniziato la sua avventura a Sordevolo in occasione dell'edizione 1992 della Passione, chiamata dall'allora regista Piero Felice Fontana.

Quella che doveva essere l'attività di un estate divenne, invece, per Anna e per la grande famiglia della Passione un legame indissolubile: affiancò i registi Silvio Chiappo e Celestino Fogliano dalle edizioni del 2000 fino all'ultima del 2022, in cui ancora partecipò alla selezione degli attori. I suoi amati attori, che portava nel cuore. Sempre. Spesso ripeteva di quanto la Passione le avesse cambiato la vita, di quanto fosse grata a tutti per averla accolta come una di noi.

Oggi, siamo tutti noi a ringraziare Anna per la sua professionalità e per la competenza che ha sempre dimostrato ma soprattutto per la sua disponibilità per essere riuscita a trasmettere a tutti quell'amore per la recitazione e il teatro, per quello che ci ha insegnato e per avere amato così tanto la nostra Passione. Tutti i sordevolesi la ricordano e la ricorderanno, per un sorriso, un abbraccio, una battuta, una lacrima che con lei hanno condiviso”.

L'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, il presidente Stefano Rubin Pedrazzo, tutto il consiglio direttivo, i soci ei volontari.