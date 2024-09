Castelletto Cervo, riaperta via per Gattinara a doppio senso di circolazione (foto dalla pagina Facebook di Comune di Castelletto Cervo)

È stato riaperto a doppio senso di circolazione il tratto di strada provinciale in via per Gattinara, a Castelletto Cervo, davanti allo stabilimento Mondoffice.

Lo rende noto il Comune sui propri canali social: “Si sono conclusi i lavori di miglioramento delle sede stradale, con la realizzazione dei nuovi accessi al centro di distribuzione” si legge nella nota.