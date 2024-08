TeamVolley, Sara Fizzotti completa il reparto liberi del Bonprix.

Dopo le conferme e i ritorni, è il momento di annunciare i volti nuovi del roster 2024/25 del TeamVolley, che si affaccia alla sua terza stagione consecutiva in Serie B2 nazionale. Il primo colpo è Sara FIZZOTTI, libero novarese classe 1999 dal notevolissimo curriculum. Prodotto del fulgido vivaio della Igor, ha esordito in Serie B proprio con la maglia rosa di Trecate. Una categoria che non ha mai più abbandonato, su e giù per lo Stivale: da Messina a Chiavenna, da Olginate a Romagnano, passando per Milano e Issa Novara. Le ultime due stagioni Sara le ha trascorse a Gossolengo – nel Piacentino – dove ha vinto il campionato di B2 e la Coppa Italia.

Il commento di Sara FIZZOTTI: «Arrivo a Lessona reduce da un’esperienza magnifica, dove mi sono tolta delle grandi soddisfazioni. È un momento intenso della mia vita: a breve conseguirò la laurea magistrale e inizierò a lavorare, il TeamVolley è la soluzione perfetta per conciliare tutti i miei impegni, nello sport e non solo. Questa società mi ha trasmesso fin dal primo allenamento molta fiducia, sono sicura di aver fatto la scelta giusta approdando in biancoblu. Ho già avuto modo di conoscere coach Fabrizio Preziosa, ci ho parlato più volte e ci siamo subito intesi. Sono in sintonia con la sua visione della pallavolo, spero che questa possa essere una bella stagione. Fare avanti e indietro per gli allenamenti? Non è assolutamente un sacrificio, lo faccio con grande piacere e non vedo l’ora di iniziare».

Il benvenuto del direttore sportivo Marco MOTTO: «Conosciamo il curriculum e l’esperienza di Sara. Era il libero che cercavamo, avendo come obiettivo di consolidare la seconda linea con grande qualità. Aggiungendola alle altre nostre giocatrici di ricezione, potrebbe darci una grossa mano a realizzare questo particolare obiettivo. Quando ci siamo parlati, abbiamo capito che le sue necessità – pallavolistiche e non – potevano coincidere bene con quelle del TeamVolley. Tutto si è concluso al meglio: siamo felici del suo arrivo e confidiamo che ci darà un aiuto importante. Benvenuta e in bocca al lupo, Sara!».