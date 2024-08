Rally & Co, terza piazza assoluta per Leonardo De Grandi FOTO

Appuntamento importante per il piccolo alfiere della Rally & Co Leonardo De Grandi, in gara domenica 23 agosto sulla pista South Garda Karting (dopo 2 mesi di assenza dalle competizioni dovuto ad uno stop forzato), in occasione delle qualificazioni per la Coppa dei Campioni messa in palio da Aci Sport.

Super prestazione nelle qualifiche dove il driver valsesserino ottiene una splendida pole position, vanificata in gara 1 da una uscita di pista causata dalla bagarre con gli avversari che lo ha costretto al ritiro.

Capolavoro nella finale nella quale effettua una grande rimonta dalla 10° posizione fino ad agguantare la terza piazza assoluta del podio. Con questo risultato, il giovane biellese si è garantito l'accesso alla gara dei campioni che si svolgerà a Battipaglia, in provincia di Salerno, nel mese di novembre.