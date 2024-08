Neri Marcorè a Biella in “Doppia coppia”, sul palco con Anais Drago

Neri Marcorè a Biella sarà a Biella il 5 settembre al teatro Odeon, in “Doppia coppia”, sul palco con l'amico Domenico Mariorenzi, la biellese Anaïs Drago, violinista, e Chiara Di Benedetto, violoncellista.

La passione per la musica di Neri Marcorè ha fatto sì che alla sua attività di attore si affiancasse via via quella di cantante e chitarrista, dando vita negli anni a tantissimi concerti e spettacoli. Tra questi ricordiamo “Un certo signor G”, basato sul repertorio di Gaber, “Quello che non ho” e “Come una specie di sorriso” (De André), “Di mare e di vento” (Testa), “Le mie canzoni altrui” e “Duo di tutto”, che spaziano nel cantautorato italiano e straniero.

In “Doppia coppia” si propone in un’inedita formazione composta dall’inseparabile amico Domenico Mariorenzi, polistrumentista, Anaïs Drago, violinista, e Chiara Di Benedetto, violoncellista, per reinterpretare una serie di canzoni note e meno note che andranno a formare una colonna sonora da scoprire o nella quale riconoscersi.

Il concerto è organizzato in collaborazione con Il Contato del Canavese e la Biblioteca Civica di Biella.