Biella, giovane tenta di gettarsi dal ponte di Chiavazza ma viene bloccato dai passanti

Tragedia sfiorata a Chiavazza nel pomeriggio di ieri, 27 agosto. Stando alle prime ricostruzioni, un giovane di poco più di 25 anni avrebbe tentato di gettarsi dal ponte Cervo, tra via Milano e via Cernaia, ma sarebbe stato bloccato appena in tempo da alcuni passanti. Sembra che fosse già a cavalcioni sul parapetto del viadotto.

In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Biella. Ignoti, al momento, i motivi del gesto.